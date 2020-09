Os talibãs anunciaram nesta quinta-feira que o esperado início das negociações como o governo do Afeganistão será daqui dois dias, em mais um passo no processo que visa encerrar quase duas décadas de guerra.

"Estado Islâmico do Afeganistão (como se autodenominam os talibãs) anuncia sua disposição em participar da reunião inaugural do diálogo intra-afegão, que começará no Catar, em 12/09/2020", aponta publicação no Twitter do novo porta-voz do escritório político dos insurgentes em solo catariano, Mohammad Naeem.

Segundo o representante dos talibãs, a decisão está inserida no histórico acordo alcançado em 29 de fevereiro deste ano, em Doha, entre o grupo e o governo dos Estados Unidos.

Naeem garantiu que os talibãs "pretendem concluir corretamente o processo e estabelecer uma paz duradoura" no Afeganistão. Além disso, explicou que esperam implantar no país "um sistema islâmico puro, dentro da estrutura dos valores islâmicos".

Sediq Sediqqi, porta-voz del presidente afegão, Ashraf Ghani, também confirmou, através do Twitter, que o governo fez todos os arranjos necessários para seguir o processo de paz e que a equipe negociadora está preparada para viajar à Doha para o encontro de sábado.

De acordo com o Sediqqi, no grupo de autoridades que viajará amanhã para o Catar, estará Abdullah Abdullah, o principal negociador do governo do Afeganistão para o processo de paz.