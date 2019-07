O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, fracassou nesta quinta-feira na tentativa de ser reconduzido pelo Congresso à presidência do governo da Espanha, um revés em parte motivado pelas negociações atropeladas, tensas e repletas de desconfiança para obter o apoio da aliança de esquerda Unidas Podemos.

O PSOE venceu as eleições parlamentares de 28 de abril, mas obteve apenas 123 cadeiras entre as 350 do Congresso de Deputados da Espanha. Sem maioria, Sánchez precisava de outros grupos políticos para voltar à chefia de governo de forma definitiva, cargo que agora ocupará de forma interina.