O negociador-chefe para o Brexit da União Europeia (UE), Michel Barnier, afirmou nesta quinta-feira que seguem as divergências classificadas como "significativas" com o governo do Reino Unido, sobre a futura relação entre as duas partes.

Ao termino da oitava rodada oficial de negociações, que aconteceu em Londres, o representante da UE admitiu que ainda não houve avanços suficientes em áreas "de interesse essencial" para o bloco, como as regulações sobre concorrências, as normas trabalhistas e ambientais.