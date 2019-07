O chefe negociador da União Europeia (UE) para o Brexit, Michel Barnier, disse nesta quinta-feira para os 27 países do bloco que as reivindicações do novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de renegociar o acordo de saída para eliminar a cláusula de salvaguarda irlandesa são "inaceitáveis".

"O primeiro-ministro Johnson disse que, para fechar um acordo, seria preciso eliminar a salvaguarda irlandesa. Isto é, certamente, inaceitável, e não está dentro do mandato do Conselho Europeu", afirmou Barnier, que comanda as conversas sobre o Brexit em nome do bloco.