O ministro da Saúde, Nelson Teich, com pouco menos de um mês no cargo, pediu exoneração nesta sexta-feira, segundo divulgou a pasta, pouco depois de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, realizada em Brasília.

A decisão foi divulgada pelo Ministério da Saúde em um breve comunicado, que apenas anunciava o pedido de demissão e que seria divulgado horário de uma entrevista coletiva nas próximas horas.

Teich, que é oncologista e não tinha experiência prévia na administração pública, sucedeu no cargo Luiz Henrique Mandetta, que foi defensor da imposição do isolamento para conter a propagação da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A nova saída de ministro acontece um dia depois da divulgação de que o Brasil chegou a 207.251 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, e 14.216 mortes em decorrência da doença provocada pelo patógeno, a Covid-19.

Segundo fontes consultadas pela Agência Efe, algumas divergências entre Teich e Bolsonaro levaram ao pedido de exoneração, as maiores delas por temas como o isolamento, defendido pelo ministro, e a chancela para o uso da cloroquina para tratar pacientes.

De acordo com o presidente, embora ainda não esteja comprovada a eficácia do medicamento para combater a Covid-19, ele deveria ser aplicado até em pacientes com sintomas leves. O então titular da pasta manteve a postura do antecessor, de só autorizar para quem está em estado crítico ou terminal.

Na última segunda-feira, Teich foi flagrado em saia-justa, quando soube durante uma entrevista coletiva, ao ser perguntado por um jornalista, que Bolsonaro havia incluído academias de ginástica, salões de beleza e barbearias entre os serviços considerados essenciais e que, por isso, podem funcionar durante a pandemia.

"Saiu hoje?", retrucou o ministro ao autor da pergunta, claramente desconfortável com a situação, pouco antes de admitir que a decisão era exclusivamente do presidente.