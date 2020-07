O governo do Nepal anunciou nesta terça-feira o fim do confinamento da população, que a partir da meia-noite voltará a ter liberdade de movimento, enquanto as lojas poderão reabrir normalmente após quatro meses, mas permanecerão em vigor algumas restrições e o fechamento de fronteiras.

O anúncio foi feito pelo porta-voz do governo e ministro das Finanças, Yuba Raj Khatiwada, em entrevista coletiva na qual advertiu que "todas as atividades devem ser realizadas mantendo o distanciamento social, usando máscaras, lavando as mãos frequentemente e seguindo todos os outros protocolos de segurança sanitária".