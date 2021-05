O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante uma reunião com embaixadores do país na base militar de Hakirya, em Tel Aviv, nesta quarta-feira. EFE/SEBASTIAN SCHEINER/POOL

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta quarta-feira que não há prazo para encerrar a atual operação militar em Gaza, enquanto continua a troca de fogo com as milícias palestinas e após rumores sobre um possível cessar-fogo mediado pelo Egito.

Falando aos repórteres, o chefe de governo israelense declarou que seu país não está "com um cronômetro" e não tem um prazo definido para pôr fim à escalada da guerra com o enclave, que hoje entrou no seu décimo dia, segundo informou o site do jornal "Times of Israel".