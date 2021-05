O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta quarta-feira que continuará intensificando a força dos ataques de retaliação contra as milícias palestinas em Gaza, pouco depois de uma complexa operação para matar vários comandantes da liderança militar do movimento islamita Hamas.

"Eliminamos comandantes superiores do Hamas e isto é apenas o começo", advertiu o chefe de governo israelense em exercício, após um ataque direcionado horas antes pelo exército e serviços de inteligência para matar membros de alta patente do braço armado do grupo.