O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante uma reunião com embaixadores do país na base militar de Hakirya, em Tel Aviv, nesta quarta-feira. EFE/SEBASTIAN SCHEINER/POOL

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocou para esta quinta-feira uma reunião do Gabinete de Segurança do país, alimentando ainda mais os rumores sobre uma possível trégua com as milícias palestinas em Gaza.

Um funcionário de alto escalão do governo de Israel confirmou a reunião à Agência Efe, mas não sua hora exata nem o conteúdo a ser discutido.