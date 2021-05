O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta sexta-feira que a ofensiva na Faixa de Gaza foi um "feito extraordinário", uma vez que cumpriu o objetivo de enfraquecer a estrutura militar do movimento islamita Hamas.

"O Hamas já não pode se esconder. A ofensiva foi um feito extraordinária", destacou Netanyahu em uma pronunciamento à imprensa no primeiro dia de trégua com as milícias islâmicas em Gaza, após 11 dias de escalada de violência.