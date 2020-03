O primeiro-ministro de Israel em exercício, Benjamin Netanyahu, entrou em quarentena nesta segunda-feira, após uma assessora ter sido diagnosticada com Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

"Mesmo antes da conclusão do exame epidemiológico e para ter certeza, o primeiro-ministro decidiu que tanto ele como sua equipe mais próxima se isolarão até que os testes sejam concluídos. De acordo com o que foi averiguado, o Ministério da Saúde e seu médico pessoal decidirão a data do fim do isolamento", informou o gabinete do premiê.

No domingo passado, foi divulgada a notícia de que a assessora Rivka Paluj testou positivo para Covid-19. Em um primeiro momento, fontes do gabinete negaram que Netanyahu fosse ser isolado, pois não havia participado de reuniões com ela nos últimos 15 dias, mas nesta manhã foi decidido o isolamento preventivo.

Após mais de um ano de estancamento político, Netanyahu está imerso em complicadas negociações com Benny Gantz, líder do Partido da Resiliência de Israel e da coalizão Azul e Branco, para formar um governo de unidade nacional para enfrentar a pandemia.

No momento, os efeitos do novo coronavírus em Israel são bem mais moderados do que no resto da Europa, com 4.347 casos, dos quais 80 pessoas se encontram em estado grave, e 16 mortes confirmadas. EFE

aca/vnm