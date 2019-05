O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que apoia as tentativas do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de formar uma nova coalizão para governar o país e evitar novas eleições.

O apoio foi dado dois dias antes do prazo que o primeiro-ministro tem para fechar acordos com parte dos demais partidos do Knesset, o parlamento de Israel, para conseguir formar um novo governo.