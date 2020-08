O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira que fará o que for preciso para assinar um acordo de paz com o Sudão, em resposta a declarações do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores sudanês, Haidar Badawi, que expressou as intenções de seu governo de normalizar as relações diplomáticas bilaterais.

"Israel, Sudão e toda a região se beneficiarão de um acordo de paz e juntos podemos construir um futuro melhor para todos os povos da região", disse Netanyahu, em um comunicado.