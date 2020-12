O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu ao gabinete de governo - que realizou uma reunião de emergência nesta segunda-feira - o fechamento do país para os estrangeiros, de modo a evitar a propagação da nova mutação do coronavírus causador da covid-19, Sars-CoV-2, identificada no Reino Unido.

Os israelenses que voltarem do Reino Unido deverão ficar em hotéis geridos pelo Estado para que cumpram duas semanas de quarentena, e não em casa.