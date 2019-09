O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu neste domingo estender a soberania do país a todos as colônias instaladas nos territórios ocupados da Cisjordânia, considerando-os como "parte do Estado de Israel".

"Com a ajuda de Deus, aplicaremos a soberania judia para todas as comunidades, como parte da terra de Israel e do Estado de Israel", disse Netanyahu em discurso realizado no assentamento de Elkana, que fica na Cisjordânia ocupada.