O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajou no domingo à Arábia Sautira e se reuniu secretamente com o príncipe herdeiro da coroa, Mohamed bin Salman, informou a imprensa israelense nesta segunda-feira.

O chefe de governo israelense viajou acompanhado por Yossi Cohen, diretor do serviço de Inteligêcia exterior (Mossad). De acordo com a emissora estatal "Kan" e os portais "Ynet" e "Times of Israel", a reunião também contou com a participação do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.