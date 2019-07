Após mais de 13 anos no poder, Bejamin Netanyahu se tornou neste sábado o primeiro-ministro israelense com mais tempo no cargo, após superar os 4.876 dias de governo de David Ben-Gurion, considerado o pai da pátria, que foi o primeiro premiê do recém criado Estado de Israel em 1948.

Em um país que se caracteriza pelos seus vaivéns políticos, Netanyahu conseguiu se manter no poder de maneira ininterrupta desde 2009, somado aos três anos em que foi chefe de Governo entre 1996 e 1999.