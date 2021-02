Investigadores do acidente que matou Kobe Bryant e outras oito pessoas afirmaram nesta terça-feira que o piloto do helicóptero estava desorientado por causa do nevoeiro e argumentaram que ele não seguiu as regras quando voou entre nuvens espessas.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) realiza hoje uma audiência para anunciar suas conclusões sobre o acidente ocorrido em 26 de janeiro de 2020 em Calabasas, na Califórnia, no qual morreu uma das maiores lendas da história da NBA, aos 41 anos, e também sua filha Gigi, de 13.