Uma forte tormenta de neve paralisa nesta terça-feira parte de Colorado, Utah, Wyoming e Nebraska, nos EUA, onde escolas, edifícios públicos e estradas estão fechados, e ameaça deixar em terra milhões de pessoas que estão planejando viajar para celebrar o Dia de Ação de Graças.

Em estados onde quase 20 milhões de pessoas poderiam ser afetadas, a pior parte, por enquanto, foi tomada pelo Colorado, onde o Aeroporto Internacional de Denver, onde cerca de 475 voos foram cancelados, de acordo com o site especializado "Flight Aware".

Os funcionários dos aeroportos estão trabalhando para limpar as pistas e esperam retomar as operações durante a tarde de hoje. Entretanto, a missão não é das mais simples porque a tempestade já deixou cerca de 30 centímetros de neve na região metropolitana de Denver e mais que o dobro nas cidades ao norte da cidade.

O mau tempo causou a morte de uma pessoa, que se envolveu em um acidente de trânsito perto do centro turístico de Vail, também no Colocado, a duas horas a oeste de Denver. O governador do estado, Jared Polis, anunciou que vários escritórios públicos permanecerão fechados devido às condições climáticas, que ele classificou como "extremas".

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) alertou para o risco da combinação de vento (55 quilômetros por hora) e neve, o que reduzirá a visibilidade e tornará muito difícil a condução durante o resto do dia.

Por essas circunstâncias, o Departamento de Transporte do Colorado (CDOT) pediu aos motoristas que esperassem até que as condições climáticas melhorassem. A Interstate 70, que atravessa o Colorado de leste a oeste, foi fechada devido a vários acidentes, incluindo o que vitimou uma pessoa. Outra via interditada é a Interstate 25.

A NWS também prevê fortes tempestades em ambas as costas nesta terça-feira, com uma tempestade na região de Nova York e outra no norte da Califórnia e sul do Oregon, chamada de "bomba ciclone histórica" pela possibilidade de gerar ventos de até 120 km/h, semelhantes aos de um furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson.

A tempestade perigosa está se dirigindo para noroeste da Califórnia e sudoeste do Oregon e poderia causa grande impacto nesta terça ou nesta quarta-feira, antevéspera e véspera do Dia de Ação de Graças.

Para esta quarta-feira, eram esperados para voar 2,98 milhões de passageiros para comemorar com a família o feriado, de acordo com a organização comercial da associação de companhias aéreas Airlines for America, que havia anunciado que neste ano haveria uma quebra de recorde, com 31,6 milhões de viagens aéreas.

Porém, os planos de tantos viajantes podem ser truncados por uma tempestade que permanecerá sobre a região nos próximos dias. Se a taxa de nevasca permanecer entre 2,5 e 5 centímetros por hora, a tempestade será a maior em novembro no Colorado em várias décadas, segundo a CDOT.