Em meio aos repetitivos rumores sobre a possível saída de Neymar do Paris Saint-Germain, o atacante brasileiro afirmou nesta segunda-feira que continuará no clube parisiense na temporada 2020-2021.

"Fico no PSG na próxima temporada. E com a ambição de tentar voltar a disputar uma final da Liga dos Campeões, mas, desta vez, para ganhar. Quero deixar meu nome nos livreos de história do clube", disse o jogador à revista oficial do clube, "L'Officiel".