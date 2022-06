O jornal francês "Le Parisien", baseado em fontes no Paris Saint-Germain, publicou nesta quinta-feira que Neymar e a diretoria do clube estão de acordo com a saída do atacante, embora a dificuldade em conseguir um interessado na contratação surja como impasse.

O veículo de imprensa destaca que existem poucos grandes clubes europeus com capacidade financeira e interesse esportivo de adquirir um jogador com salário anual líquido de 35 milhões de euros (R$ 191,6 milhões) e 30 anos de idade.