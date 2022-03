O atacante Neymar Fez um apelo nesta terça-feira dirigido ao elenco do Paris Saint-Germain, para que a equipe se supere no duelo de amanhã contra o Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, na volta das oitavas de final da Liga do Campeões.

"Estes são jogos para jogadores que não têm medo. É uma partida para você curtir em todo o momento. São momentos que não acontecerão outra vez. Por isso, me preparei, mais de cabeça, para estar ao lado dos meus companheiros e ajudar o time", garantiu o brasileiro.