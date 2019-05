Um sistema de baixa pressão que está em formação entre as Bahamas e o arquipélago das Bermudas pode se transformar na primeira tempestade tropical da temporada no Oceano Atlântico, que oficialmente começa apenas em 1º de junho, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pelo Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O NHC, que deve anunciar nesta semana as previsões para a temporada 2019, informou que existe a possibilidade de a tempestade se formar entre hoje e amanhã.