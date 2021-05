O Ministério da Saúde da Nicarágua aprovou o uso da vacina russa de dose única contra o coronavírus, a Sputnik Light, segundo informou nesta quinta-feira o Fundo Russo de Investimentos Diretos (FIDR) em comunicado.

"A Nicarágua já está utilizando a vacina Sputnik V para proteger a população. A autorização de emergência para a utilização do Sputnik Light ajudará a aumentar a gama de ferramentas antivírus do país e a fazer avançar a campanha de vacinação", disse Kiril Dmitriev, presidente do FIDR.