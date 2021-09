O escritor nicaraguense Sergio Ramírez, alvo de uma ordem de prisão por suas posições contrárias ao governo, denunciou nesta terça-feira em Madri que a Nicarágua está cada vez mais perto de um regime de partido único, sob o mandato do presidente Daniel Ortega, o qual considera um tirano.

"Estamos cada vez mais perto de um regime de partido único, com um simulacro eleitoral", afirmou Ramírez em declarações à Agência Efe, nas quais disse que as próximas eleições, em 7 de novembro, serão "uma grande mentira" e "um mero trâmite", com todos os candidatos da oposição presos.