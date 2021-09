Nicholas, transformado em um furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, tocou terra na manhã desta terça-feira na parte oriental da Península de Matagorda, no Texas, nos Estados Unidos, mas rapidamente enfraqueceu para uma tempestade tropical enquanto se movia lentamente em direção ao norte-noroeste.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês) alertou para o risco de inundações perigosas, especialmente em áreas dos estados americanos do Texas e Louisiana, e em menor grau no Mississippi e Alabama, por causa de Nicholas, que por algumas horas se tornou no sexto furacão deste ano na bacia do Atlântico.