A tempestade tropical Nicholas perdeu força nesta terça-feira sobre o sudeste do Texas e se tornou uma depressão tropical, mas espera-se uma inundações "perigosas" e "repentinas" para vários estados do sul dos Estados Unidos, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC).

O NHC de Miami alertou para o risco de perigosas inundações repentinas especialmente em partes dos estados americanos do Texas e de Louisiana, e em menor grau no Mississippi e no Alabama, por causa do Nicholas, que por algumas horas se tornou o sexto furacão deste ano na bacia do Atlântico.