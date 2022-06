O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, concluiu nesta terça-feira a primeira visita oficial ao Kuwait, logo após se reunir com as principais autoridades do país, como parte de viagem oficial em que esteve também na Turquia, Argélia e Irã.

O chefe de Estado chegou ontem à noite ao Kuwait, acompanhado de uma extensa comitiva, que inclui os ministros venezuelanos das Relações Exteriores, da Agricultura, da Comunicação, da Ciência, do Transporte e do Turismo.