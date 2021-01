O governo do Níger declarou hoje três dias de luto oficial, começando nesta terça-feira, pela morte de cerca de 100 civis no último sábado por supostos jihadistas nas aldeias de Tchoma-Bangou e Zaroum-Dareye, no oeste do país, perto da fronteira com o Mali.

O luto nacional, que significa que as bandeiras estarão a meio mastro em todo o território, foi proclamado após o Conselho Nacional de Segurança convocado pelo presidente Issoufou Mahamadou, que está em final de mandato.

Os habitantes das duas aldeias foram atacados na manhã de sábado por um grupo de homens que chegaram em motocicletas e começaram a atirar indiscriminadamente, perseguindo até mesmo aqueles que tentavam se esconder na vegetação para atirar à queima-roupa.

O ministro do Interior, Alkache Alhada, relatou que o massacre foi ainda mais duro em Tchoma-Bangou, onde 70 habitantes morreram, enquanto em Zaroum-Dareye houve cerca de 30 vítimas, além de mais de 50 feridos, alguns deles em estado grave. Porém, fontes ligadas ao atendimento às pessoas com ferimentos declararam à Agência Efe que o total de mortes até o momento é de 113.

Alhada afirmou que o governo havia aberto uma investigação para identificar os responsáveis pelos ataques - até agora não reivindicados, mas semelhantes a outros feitos por grupos jihadis - e disse que procurou a ajuda de parceiros regionais e internacionais para capturar os terroristas.

Há três semanas, em 12 de dezembro, ocorreu um massacre semelhante em Toumour, no extremo sudeste do país, quando um comando da seita Boko Haram invadiu a cidade e matou 30 pessoas, antes de incendiar grande parte das casas e o mercado local.