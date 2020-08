Os governos de Níger e Costa do Marfim, ambos na froteira com o Mali, suspenderam todas as relações econômicas com o país vizinho, um protesto contra o golpe de Estado que resultou na queda do presidente Ibrahim Boubacar Keita e na dissolução do Parlamento.

A Costa do Marfim anunciou na quarta-feira a suspensão de "todas as relações econômicas, financeiras e comerciais" com o Mali até que a ordem constitucional seja restabelecida. A medida foi muito mal recebida no Mali, onde foi vista como um empenho pessoal do presidente marfinense, Alassane Ouattara.