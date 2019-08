A Nigéria caminha para ser declarada livre da pólio, já que não há registros desta doença há três anos no país, informou nesta quarta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS) e as autoridades do país.

Apesar deste grande "passo", o diretor-executivo da Agência Nacional de Desenvolvimento para a Saúde (NPHCDA), Faisal Shuaib, pediu que essa conquista seja comemorada com "uma cautelosa euforia".