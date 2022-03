O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu nesta quinta-feira a anexação, em 2014, da província da Crimeia, na Ucrânia, feita através de referendo, em vista do que acontece na região do país, que é alvo do que o chefe de Estado denominou de "operação militar especial".

"Em fevereiro e março de 2014, os crimeios e habitantes de Sevastopol, mostraram coragem e patriotismo, e ergueram um muro diante do avanço dos neonazistas e radicais que organizaram e efetuaram um golpe de Estado", disse Putin, no início de uma reunião de governo sobre o desenvolvimento socioeconômico na região.