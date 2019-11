Grupos de manifestantes se enfrentam com a polícia na segunda-feira, em Santiago do Chile. EFE/ Elvis González

Os integrantes dos Carabineiros, o corpo de polícia ostensiva do Chile, estão em xeque devido a atuação durante os protestos populares que já duram cerca de 40 dias no país, com questionamento sobre a capacidade para garantir a segurança nas ruas e recompor a ordem pública.

Ontem à noite, foram registrados 12 incêndios, 54 saques, 12 atos de dano ao patrimônio público e 14 ataques a quartéis em todo o país, de acordo com relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Interior, o que aumentou os questionamentos sobre a atuação da corporação.