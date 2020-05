A Rússia teve nesta terça-feira o fim do recesso de quase dois meses decretado pelo governo para contar a pandemia da Covid-19, inclusive com presidente, Vladimir Putin participando de reuniões, mas em dia marcado pelo anúncio do porta-voz do chefe de governo de que contraiu o novo coronavírus.

"Sim, fiquei doente. Estão me tratando", disse Dmitry Peskov às agências de notícia locais.

O porta-voz de Putin revelou que foi internado em uma clínica, assim como já havia acontecido com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, que foi internado em 30 de abril e, segundo fontes oficiais, já está em melhor estado de saúde.

Hoje, o presidente da Rússia deixou o confinamento parcial que aderiu, inclusive tendo realizado reuniões de cúpula do governo por meio virtual, depois de anunciar que o recesso decretado em 30 de março, que fez com que todas as atividades econômicas não essenciais fossem paralisadas, havia chegado ao fim.

Mais cedo, Putin, que já havia saído do Kremlin no último sábado, em meio a celebração dos 75 anos da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, se encontrou com o presidente da principal petroleira do país, a Rosneft, Igor Sechin.

Em imagens veiculadas pelas emissoras locais de televisão, no encontro, ambos estiveram cada um em lado diferente de uma grande mesa, sem máscaras e sem luvas protetoras.

Putin vinha trabalhando remotamente desde 1º de abril, depois que o diretor de um hospital em Moscou com que tinha se reunido, foi diagnosticado com Covid-19.

Nesta terça-feira, a Rússia se tornou o segundo país no mundo com maior número de casos de infecção pelo coronavírus, com 232.200, superando a Espanha e o Reino Unido. Ontem, o país já havia deixado para trás a Itália.

Apesar do fim do recesso anunciado por Putin, Moscou, que é considerado o foco da pandemia no território russo, seguirá com medidas de confinamento obrigatório e restrição da vida social em vigor até, pelo menos, 31 de maio, segundo afirmou o prefeito, Sergey Sobyanin.