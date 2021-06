Cidade do México

EFE Cidade do México 29 jun 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, garantiu nesta segunda-feira, no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que seu governo é a "favor da diversidade" e respeito a todos.

"Devemos garantir a liberdade plena e ampla de todas as pessoas. Que defendamos o respeito à diversidade. Não apenas a tolerância, que é como uma espécie de concessão", disse o presidente, ao ser questionado por um jornalista durante entrevista coletiva no Palácio Nacional.