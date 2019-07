A primeira-ministra britânica em final de mandato, Theresa May, disse nesta quarta-feira que confia que seu sucessor, o também conservador Boris Johnson, possa concretizar um Brexit que beneficie a todo o Reino Unido e lhe desejou sorte nos próximos anos.

Em um breve discurso ao país à porta do número 10 da Downing Street, que foi sua residência oficial nos três últimos anos, May afirmou que foi "a maior das honras" ter servido durante este tempo como chefe de governo do Reino Unido.