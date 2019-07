O novo primeiro-ministro do Reino Unido, o conservador Boris Johnson, prometeu nesta quarta-feira negociar "um novo e melhor" acordo com a União Europeia (UE) que garanta a saída do país do bloco.

Johnson, de 55 anos, pronunciou seu primeiro discurso no cargo às portas da sua já residência oficial no número 10 da Downing Street, após ser designado chefe do governo britânico pela rainha Elizabeth II em uma audiência privada no palácio de Buckingham.