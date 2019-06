O presidente do Cazaquistão, Qasim-Yomart Tokayev, enviou nesta quarta-feira uma mensagem à sociedade cazaque, que reivindica mudanças e melhorias, ao assegurar que atenderá os problemas mais agudos dos cidadãos e impulsionará um diálogo para isso que inclua também os jovens.

"Planejo abordar especificamente os problemas sociais agudos, oferecendo assistência aos mais necessitados", disse o presidente de 66 anos em seu discurso de posse no Palácio da Independência após vencer no domingo passado as eleições antecipadas com cerca de 71% dos votos.