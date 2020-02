USA TRUMP IOWA:Des Moines (United States), 31/01/2020.- US President Donald J. Trump (L) greets supporters as he arrives for a campaign rally at the Knapp Center in Des Moines, Iowa, USA, 30 January 2020. The first-in-the-nation Iowa caucuses are scheduled for 03 February 2020. (Estados Unidos) EFE/EPA/CRAIG LASSIG

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falará ao Congresso nesta terça-feira para apresentar seu discurso anual sobre o Estado da União, em um ambiente extraordinariamente tenso: com o Senado prestes a absolvê-lo do impeachment, a frustrada oposição democrata e a campanha eleitoral já em curso.

Um dia antes do Senado encerrar o processo aberto pela oposição com uma absolvição mais do que certa das duas acusações que enfrenta pela pressão sobre a Ucrânia para investigar adversários políticos, Trump fará diante das duas casas do Congresso um discurso "otimista", que promete contrastar com as divisões amargas geradas pelo caso.

"A história não será amável com Donald Trump", alertou nesta segunda-feira, o procurador chefe da oposição democrata, o congressista Adam Schiff, em sua declaração final de um julgamento que será encerrado na próxima quarta-feira.

Em 1999, o discurso sobre o Estado da União do então presidente Bill Clinton também coincidiu com uma tentativa de afastá-lo do poder no Senado, e ele surpreendeu ao não pronunciar a palavra "impeachment".

Clinton fez uma rápida referência velada às "controvérsias" que dividiram o país e se dedicou a destacar o "boom" econômico e a propor medidas legislativas.

A Casa Branca planeja seguir esse modelo e usar o discurso para dar uma imagem presidencial e eficaz de Trump, em um momento em que o presidente precisa expor suas realizações e expandir sua base de eleitores para garantir a reeleição em novembro, segundo fontes consultadas pelo site "Politico".

Mas, ultimamente, Trump vem se aproveitando de quase todos os atos oficiais para citar o impeachment, o chamando de "farsa". Ninguém descarta que, uma vez na Câmara dos Representantes, com a líder democrata Nancy Pelosi na sua cola, o presidente não resista à tentação de se gabar de sua iminente vitória política.

Nesta era Trump, o discurso sobre o Estado da União tornou-se quase a única ocasião em que o presidente concorda em se ajustar aos padrões do que é considerado nos EUA como um comportamento tradicionalmente "presidencial". Nos últimos dois anos, ele até recebeu alguns elogios dos democratas.

Desta vez, o presidente americano irá ao Capitólio com uma mensagem de "otimismo implacável" e "incentivará o Congresso a trabalhar com ele para continuar construindo uma economia inclusiva", segundo a Casa Branca.

Trump exaltará o "incrível progresso em manter a fronteira segura" com o México, com o reforço do muro na divisa e a diminuição da passagem de imigrantes sem documentos. Além disso, atacará novamente as "cidades-santuário", aquelas que protegem os imigrantes com situação não regularizada, antecipou a Casa Branca.

Também é esperado que ele celebre a ratificação este mês nos EUA do acordo comercial renegociado com o México e Canadá; e que mencione sua trégua parcial na guerra tarifária com a China e seu desejo de negociar acordos comerciais separados com o Reino Unido e União Europeia (UE).

A Casa Branca não quis dar detalhes da parte do discurso focada na política externa. Só antecipou que Trump será "contundente" em relação ao Irã e que promoverá seu recém-anunciado plano de paz para o Oriente Médio, que foi rejeitado pelos palestinos.

Os mesmos senadores que verão seu discurso ouviram nesta segunda os argumentos finais em impeachment, incluindo o apelo apaixonado de uma acusação ciente de que o apoio quase ininterrupto da maioria republicana ao Trump tornará impossível alcançar a maioria de dois terços necessária afastá-lo.

"(Trump) traiu nossa segurança nacional e fará isso novamente. Ele colocou em risco nossas eleições e fará isso novamente. Vocês não o mudarão, vocês não podem restringi-lo. Condenem-o", implorou Schiff aos senadores republicanos.

"Se ele não for condenado por abuso de poder no caso da Ucrânia, Trump pode achar que ele tem liberdade para vender o Alasca aos russos em troca de seu apoio nas próximas eleições, ou decidir mudar permanentemente para Mar-a-Lago (Flórida) e deixar o país nas mãos de (seu genro) Jared Kushner", alertou Schiff.

"Como essas coisas não são necessariamente criminosas, o argumento (da defesa) significaria que você não pode ser politicamente acusado de abuso de poder. E isso é um absurdo", completou.

Enquanto isso, o principal advogado de defesa, Pat Cipollone, insistiu que o impeachment nada mais foi do que "uma tentativa de anular os resultados das eleições de 2016".

O Senado fará uma pausa no julgamento político nesta terça para refletir na votação do dia seguinte, concentrando-se nas acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso pelas pressões de Trump sobre a Ucrânia para investigar um de seus possíveis rivais eleitorais, o ex-vice-presidente Joe Biden.