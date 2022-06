A Argentina rafificou na cúpula do G7 a aposta por uma transição em direção à uma energia limp e justaa, dentro dos objetivos definidos na luta contra a crise climática e o desenvolvimento de energias renováveis.

O presidente do país sul-americano, Alberto Fernández, esteve no encontro em Elmau, na Alemanha, representando a América Latina e o Caribe, e assinou, junto com os líderes de outras nações convidadas - África do Sul, Indonésia, Índia e Senegal -, uma declaração em favor da proteção climática.