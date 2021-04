O embaixador do Brasil na União Europeia (UE), Marcos Galvão, pediu nesta quinta-feira ao Parlamento Europeu que seja destinada de forma rápida uma maior quantidade de vacinas para o país, particularmente as fornecidas pela iniciativa internacional Covax, devido aos trágicos números de contágios e mortes por covid-19 nos últimos meses.

Em reunião com a delegação do Parlamento Europeu para as relações com o Brasil, Galvão ressaltou que mais de 360 mil pessoas morreram no país desde o início da pandemia, e que março foi o pior mês de toda a crise sanitária, com quase 67 mil óbitos.