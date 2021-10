12 out 2021

EFE Roma 12 out 2021

O vencedor neste ano do prêmio Nobel de Física, Giorgio Parisi, fez um apelo nesta terça-feira para que as autoridades da Itália revertam a crise demográfica no país, utilizando todos os meios necessários.

"A Itália se encontra em uma cilada demográfica: o número de nascimentos é cada vez menor, e é preciso intervir também com benefícios fiscais", disse o pesquisador, durante discurso em um congresso médico realizado em Roma, na Academia Nacional dos Linces, de que é vice-presidente,