Pelo menos 72 civis e 19 policiais ficaram feridos nos protestos da noite de terça-feira em Bogotá, nos quais manifestantes atacaram pelo menos 23 delegacias, uma das quais foi incendiada com dez agentes no interior, na véspera de uma nova paralisação nacional contra o governo do presidente colombiano, Ivan Duque.

"Durante toda a madrugada continuamos a transferir e a receber feridos para nossos hospitais. Temos 72 civis e 19 policiais feridos nos protestos", informou nesta quarta-feira o secretário de governo de Bogotá, Luis Ernesto Gomez.