A companhia finlandesa de telecomunicações Nokia negou nesta segunda-feira que ajudou autoridades da Rússia a fazer espionagem eletrônica em massa de cidadãos e opositores no país, conforme aponta artigo publicado pelo jornal "The New York Times".

Segundo o texto, a Nokia desempenhou um papel importante por ao menos uma década na conexão do chamado Sistema de Atividades Operacionais de Busca (SORM, pela sigla em russo) com os servidores da MTS, o maior provedor de serviços de telecomunicações da Rússia.