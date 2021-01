EFE/ WILL OLIVER

O vice-assessor de segurança nacional da Casa Branca, Matt Pottinger, renunciou após o comportamento do presidente Donald Trump diante dos tumultos que ocorreram na noite de quarta-feira e madrugada desta quinta no Capitólio, que foi atacado por seguidores do presidente, informa a "CNN".

A emissora americana cita fontes próximas a Pottinger para confirmar esse pedido de demissão, que não é a única que ocorreu nas últimas horas entre altos funcionários do gabinete de Trump.