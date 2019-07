Os negociadores do governo e da oposição da Venezuela continuarão o diálogo iniciado em maio em Oslo, na Noruega, e criaram uma mesa de trabalho com o objetivo de conseguir uma saída para a crise no país sul-americano, informou nesta quinta-feira o Ministério das Relações Exteriores norueguês.

Em comunicado, o governo norueguês disse que foi criada uma mesa que trabalhará de forma "contínua e rápida" para chegar a um acordo no marco da Constituição venezuelana e acrescentou que também está previsto que as partes efetuem consultas para avançar nas negociações que são realizadas em Barbados.