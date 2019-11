O governo de Nova Délhi, capital da Índia, impôs nesta segunda-feira restrições à circulação de veículos, com o objetivo de reduzir os níveis tóxicos de poluição que foram descritos como emergência para a saúde pública.

"O plano de (veículos) par e ímpar começa hoje para reduzir a poluição. Para seu bem, para a saúde de seus filhos e para a respiração de suas famílias, por favor, respeite o plano. Compartilhe o carro", afirmou no Twitter, o chefe do governo da capital indiana, Arvind Kejriwal.Nos dias pares, só poderão circular os carros cujas as placas terminem em números pares, e veículos ímpares em dias ímpares. Mas existem algumas exceções à regra.