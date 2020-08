O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, afirmou nesta sexta-feira que o estado se encarregará de enviar cedúlas de votação por correio a todos os cidadãos registrados no censo, em meio a uma ofensiva do presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição, Donald Trump, de deslegitimar esta modalidade de voto, que será crucial para as eleições do dia 3 de novembro devido à pandemia de Covid-19.

"A respeito da votação por correio, a boa notícia é que nas próximas eleições gerais, independentemente do partido em que os cidadãos estiverem registrados, todos receberão cédulas de votação. Teremos um modelo de votação híbrido em novembro", explicou Murphy em entrevista à "CNN".