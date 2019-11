Pelo menos 16 manifestantes morreram nesta sexta-feira e mais de 100 ficaram feridos, em confrontos com forças de segurança em Nassíria, no sul do Iraque, depois que ontem pelo menos 30 pessoas morreram nesta mesma cidade.

Uma fonte do Ministério do Interior iraquiano, que pediu anonimato, afirmou que à Agência Efe que os manifestantes ainda continuam cercando o quartel-general do comando da polícia de Dhi Qar, localizado no centro da cidade, enquanto as forças de segurança continuam dispersando as pessoas reunidas desde as primeiras horas da manhã.