Faltando menos de seis semanas para as eleições presidenciais da Argélia, centenas de milhares de manifestantes protestaram nesta sexta-feira na capital do país contra o pleito que consideram como uma continuação do antigo regime do ditador Abdelaziz Bouteflika.

Convocada pelo "Hirak", o movimento de protesto que surgiu em fevereiro depois de Bouteflika, agora afastado do poder, ter anunciado que se candidataria a um quinto mandato consecutivo no país, a 37ª sexta-feira consecutiva de manifestações coincide com o 65º aniversário do começo da guerra de independência da Argélia.